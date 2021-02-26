Пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов поручил президент

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Вопрос обеспечения прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции поднял глава государства в рамках V заседания Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Следующий важный вопрос - обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает мониторинг происходящего в стенах этих заведений. Многие места в них все еще остаются вне поля зрения. Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов, особенно в части устранения факторов, способствующих укрытию противоправных действий. Именно поэтому в своем послании я поручил внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все "невидимые" участки", - сказал президент.

Он отметил, что для достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками нужно разработать план конкретных действий.

Токаев также порекомендовал парламенту рассмотреть предложения НСОД при работе над законопроектом по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

В рамках Нацсовета адвокатская проблематика неоднократно поднималась Айман Умаровой. Многие инициативы членов НСОД нашли отражение в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи". В частности, можно отметить предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи. Отдельного внимания заслуживают новеллы по повышению состязательности сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в судебном процессе. Прошу парламентариев при рассмотрении данного законопроекта принять во внимание предложения членов совета", - сказал глава государства.









В текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека", - сказал Токаев.

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