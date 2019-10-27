Четырех сотрудников антикоррупционной службы ВКО подозревают в пытках подследственных

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Сотрудников Антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области обвиняют в применении пыток, передает Kazakhstan Today.

24 октября в ходе приема граждан представители МВД РК сообщили двум жителям Восточно-Казахстанской области, что по их обращению Департаментом собственной безопасности МВД по факту применения к ним пыток сотрудниками антикоррупционной службы Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование.

В настоящее время четыре сотрудника антикоррупционной службы ВКО признаны подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РК "Пытки". Факты применения недозволенных методов дознания со стороны борцов с коррупцией не единичны. В настоящее время расследуются уголовные дела о пытках подследственных сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, а также его территориальных департаментов по Акмолинской и Алматинской областям", - отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, в своем послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости предусмотреть строгую ответственность сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия.

Им не должно быть места в следственной практике", - сказал глава государства.

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