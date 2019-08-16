Семеро сотрудников колонии в Алматинской области арестованы в рамках расследования дела о пытках заключенных

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Продолжается работа специальной комиссии, которая была направлена в Учреждение ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области после публикации в Интернете материалов о применении сотрудниками колонии физической силы в отношении осужденных , передает Kazakhstan Today.

По результатам служебного расследования в дисциплинарном порядке всего наказано 14 должностных лиц данного учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области. По отрицательным мотивам уволены из органов внутренних дел семь сотрудников, в том числе два заместителя начальника учреждения . Наряду с мерами дисциплинарного характера управлением специальных прокуроров Алматинской области в рамках расследования уголовных дел в отношении семи сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и курирующий заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время принимается комплекс системных мер по устранению предпосылок к подобным преступлениям и правонарушениям сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Агентством РК по противодействию коррупции по Алматинской области по заявлениям осужденных о пытках проводится расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям всех участников событий и лиц, их допустивших.

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