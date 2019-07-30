Руководство колонии в Алматинской области уволено после появления в Интернете видео с пытками заключенных (ВИДЕО)

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали информацию о пытках в колонии в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

26 июля в социальных сетях распространилось видео с избиением осужденных в учреждении 155/8 уголовно-исполнительной системы Алматинской области. В этой связи мы тщательно изучили материалы дела. Выяснилось, что сотрудники учреждения действительно применяли силу против заключенных. Материалы направили в областную прокуратуру", - сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз.





По поручению министра в УИС была создана специальная комиссия. Сегодня по итогам дисциплинарной комиссии к ответственности привлечено 14 человек.

Среди них глава учреждения и два его заместителя освобождены от должности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привечено руководство департамента УИС Алматы. Министерство внутренних дел будет принимать меры по предотвращению любых незаконных действий. Такая информация оперативно проверяется, и виновные получат соответствующее наказание", - подчеркнул Н. Ораз.





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