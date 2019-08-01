Президент поручил генпрокурору провести тщательное расследование по факту пыток в колонии в Алматинской области

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана прокомментировал резонансный случай с пытками заключенных в колонии в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Поручил генпрокурору провести тщательное расследование пыток заключённых в исправительном учреждении в селе Заречное Алматинской обл. Пять сотрудников ИУ задержаны, ряд сотрудников уволен", - написал глава государства в Твиттере.

Он также сообщил, что поручил Министерству внутренних дел модернизировать исправительное учреждение и усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов.

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