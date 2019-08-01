Президент поручил генпрокурору провести тщательное расследование по факту пыток в колонии в Алматинской области

Поручил генпрокурору провести тщательное расследование пыток заключённых в исправительном учреждении в селе Заречное Алматинской обл. Пять сотрудников ИУ задержаны, ряд сотрудников уволен", - написал глава государства в Твиттере.
Он также сообщил, что поручил Министерству внутренних дел модернизировать исправительное учреждение и усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов.
Напомним, в Интернете были размещены видеозаписи с истязанием заключенных со стороны сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) в Алматинской области. По факту было назначено служебное расследование, по результатам которого к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них семь уволены. Освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя. Кроме этого, пять сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию.
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