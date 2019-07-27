МВД начало служебное расследование после распространенного в Интернете видео с истязанием заключенного

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК начало служебное расследование после распространенного в Интернете видео с истязанием заключенного в колонии Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В сети Интернет размещены видеозаписи с неправомерными действиями сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и осужденных, отбывающих наказание в данной колонии. По факту назначено служебное расследование", - сообщила пресс-служба министерства.

Кроме этого, для проведения проверки в учреждение направлена следственно-оперативная группа управления собственной безопасности департамента полиции области.

Напомним, в апреле в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из колоний Карагандинской области якобы проходит "бунт осужденных". Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК опроверг эту информацию , пояснив, что на видео были записаны кадры из тактико-специального учения.

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