Комитет УИС опроверг информацию о "бунте осужденных" в одной из колоний

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК опроверг информацию о "бунте осужденных" в одной из колоний, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из колоний Карагандинской области якобы проходит "бунт осужденных". В связи с этим Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщает, что на видео записаны кадры из тактико-специального учения в звене департаментов уголовно-исполнительной системы, полиции по Карагандинской области и воинской части Национальной гвардии на базе учреждения АК-159/6 поселка Долинка", - сообщила пресс-служба ведомства.

В КУИС пояснили, что данные мероприятия были запланированы в начале текущего года и, согласно плану, такие учения будут проводиться в течение всего года.

В учреждении АК-159/6 обстановка стабильная", - резюмировали в пресс-службе.

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