Павлодар. 5 сентября. Kazakhstan Today - 15 человек осуждены за пытки заключенных в павлодарской колонии, в результате которых скончались два человека, передает Kazakhstan Today.

Все сотрудники павлодарской колонии и их помощники, обвиненные в пытках, приговорены к лишению свободы. Приговор огласили в суде №2. Наибольший срок - семь лет лишения свободы - получил бывший заместитель начальника колонии по режиму и оперативной работе. Остальные 14 человек приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6,5 лет. Также все офицеры юстиции лишены своих специальных званий, пишет Павлодар-онлайн

В уголовном процессе по пыткам фигурировало два эпизода, по которым двое осужденных, отбывающих наказание в учреждении АП 162/3, скончались. В феврале 2016 года погиб 45-летний Бахытжан Абдыкаримов, в июне 2016 года от побоев скончался 27-летний Саин Муратбеков.

Кроме этого, по делу проходили 26 потерпевших - осужденных, подвергнутых избиениям, физическим и моральным унижениям сотрудниками колонии и их добровольными помощниками из числа осужденных.

Вина подсудимых по статье 146 (Пытки) была доказана. Некоторых из них, ранее находившихся под домашним арестом, взяли под стражу прямо в зале суда. Также суд постановил взыскать с четверых осужденных по данному делу - Куаныша Калиева, Марата Талипова, Сергея Сараева и Андрея Соколовского - возмещение морального вреда по 500 тыс. тенге с каждого в пользу двух потерпевших - Жандоса и Нурахмета Абдыкаримовых.

Приговор не вступил в законную силу.

В апреле 2018 года суд в Павлодаре ужесточил наказание бывшим сотрудникам Учреждения АП-162/3 за пытки чемпиона по дзюдо . По материалам дела установлено, что в феврале 2016 года осужденный Абдыкаримов Б.Н., отбывающий наказание в учреждении, подвергся пыткам сотрудниками и совершил суицид.

В июле текущего года в Интернете появилась видеозапись с истязанием заключенных в колонии Алматинской области, после чего МВД начало служебное расследование. В Учреждение ЛА-155/8 (поселок Заречный) департамента уголовно-исполнительной системы по региону была направлена специальная комиссия . По результатам служебного расследования в дисциплинарном порядке наказано 14 сотрудников колонии и ДУИС Алматинской области. По отрицательным мотивам уволены из органов внутренних дел семь сотрудников, в том числе два заместителя начальника учреждения. В отношении семи сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста с водворением в следственный изолятор. Кроме этого, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и курирующий заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области.

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