Участковый инспектор из Алматинской области подвергал пыткам свидетелей по уголовному делу

29 августа текущего года приговором Уйгурского районного суда Алматинской области участковый инспектор отдела по делам несовершеннолетних местной полицейской службы Уйгурского района области Сопиев М. за незаконное лишение свободы и применение пыток осужден к трем годам лишения свободы", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Досудебное расследование в отношении Сопиева проводилось департаментом Агентства по Алматинской области. Как показали результаты расследования, он с целью получения признательных показаний неоднократно применял пытки в отношении свидетелей по уголовному делу и для сокрытия своих преступных действий незаконно удерживал указанных лиц на территории частного дома.
Сопиев лишен права занимать должности на государственной службе, а также лишен специального звания лейтенанта полиции.
Напомним, ранее начальника оперативно-поискового отделения отдела криминальной полиции УВД Тараза С. Бейсекеева и оперуполномоченного этого подразделения А. Кудайбергенова осудили на 3 года каждого за применение пыток в отношении свидетеля по уголовному делу.
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