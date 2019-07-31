К трем годам колонии приговорили двух полицейских в Таразе за пытки свидетеля по уголовному делу

Бейсекеев и Кудайбергенов с целью получения признательных показаний по предварительному сговору применили пытки в отношении свидетеля по уголовному делу. 29 июля текущего года приговором суда №2 города Тараза Бейсекеев и Кудайбергенов приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Кроме того, осужденные лишены права занимать должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также лишены специальных званий капитан и лейтенант полиции, соответственно.
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с истязанием заключенного в колонии Алматинской области. Министерство внутренних дел РК провело по этому факту служебное расследование, по итогам которого к ответственности привлечено 14 человек. Среди них глава учреждения и два его заместителя, они освобождены от должностей. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено руководство департамента УИС Алматы. Также стали известно, что осужденные, над которыми издевались в колонии, переведены в другое учреждение.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства