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К трем годам колонии приговорили двух полицейских в Таразе за пытки свидетеля по уголовному делу

30.07.2019, 12:50 10639
К трем годам колонии приговорили двух полицейских в Таразе за пытки свидетеля по уголовному делу
Тараз. 30 июля. Kazakhstan Today - Начальник оперативно-поискового отделения отдела криминальной полиции УВД Тараза С. Бейсекеев и оперуполномоченный этого подразделения А. Кудайбергенов осуждены за применение пыток в отношении свидетеля по уголовному делу, передает Kazakhstan Today.
 

Бейсекеев и Кудайбергенов с целью получения признательных показаний по предварительному сговору применили пытки в отношении свидетеля по уголовному делу. 29 июля текущего года приговором суда №2 города Тараза Бейсекеев и Кудайбергенов приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
Кроме того, осужденные лишены права занимать должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также лишены специальных званий капитан и лейтенант полиции, соответственно.
 
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с истязанием заключенного в колонии Алматинской области. Министерство внутренних дел РК провело по этому факту служебное расследование, по итогам которого к ответственности привлечено 14 человек. Среди них глава учреждения и два его заместителя, они освобождены от должностей. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено руководство департамента УИС Алматы. Также стали известно, что осужденные, над которыми издевались в колонии, переведены в другое учреждение.
 

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