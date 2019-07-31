К трем годам колонии приговорили двух полицейских в Таразе за пытки свидетеля по уголовному делу

Тараз. 30 июля. Kazakhstan Today - Начальник оперативно-поискового отделения отдела криминальной полиции УВД Тараза С. Бейсекеев и оперуполномоченный этого подразделения А. Кудайбергенов осуждены за применение пыток в отношении свидетеля по уголовному делу, передает Kazakhstan Today.

Бейсекеев и Кудайбергенов с целью получения признательных показаний по предварительному сговору применили пытки в отношении свидетеля по уголовному делу. 29 июля текущего года приговором суда №2 города Тараза Бейсекеев и Кудайбергенов приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также лишены специальных званий капитан и лейтенант полиции, соответственно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства