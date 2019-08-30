В колониях Акмолинской области сотрудники занимались вымогательством и рукоприкладством в отношении осужденных

Кокшетау. 29 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области сотрудники исправительных учреждений занимались вымогательством в отношении осужденных, передает Kazakhstan Today.

Под председательством руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурата Тюлеубаева прошла встреча с личным составом департамента уголовно-исполнительной системы по региону, а также начальниками учреждений УИС, сообщила Антикоррупционная служба Акмолинской области.

На повестке дня стоял вопрос профилактики коррупции среди сотрудников УИС, а также противодействия пыткам в отношении осужденных. По словам Тюлеубаева, вопрос коррупционных рисков в данной сфере остается актуальным.

Имеют место факты неслужебных контактов должностных лиц с осужденными, передачи последним средств сотовой связи за определенную сумму вознаграждения. Вопрос коррупционных рисков в сфере пробационного контроля также остается серьезным. Все это является результатом слабой превентивной работы", - отметил спикер.

В ходе встречи также рассмотрены представления в порядке статьи 200 УПК РК в рамках уголовных дел в отношении должностных лиц исправительных учреждений, допустивших неслужебное взаимоотношение с осужденными, завладевших обманным путем их денежными средствами, оказавших на них физическое давление путем нанесения телесных повреждений.

Руководитель следственного управления Антикоррупционной службы Руслан Тургамбеков отметил, что в Акмолинской области наблюдается рост жалоб на пытки и нарушения прав осужденных. Он добавил, что руководству уголовно-исполнительной системы неоднократно предлагалось обеспечить адекватность в применении административного, а также уголовно-процессуального отстранения сотрудников, уличаемых в жестоком обращении или в связанных с этим нарушениях, а также иных мер по защите потерпевших, свидетелей, членов их семей и родственников от преследования и угроз, связанных с расследованием.

На сегодняшний день должных мер не принимается и правонарушения продолжают иметь место. Наибольшее количество жалоб и обращений на системной основе поступает в отношении сотрудников ЕЦ-166/4 (Атбасар) - 47 жалоб, ЕЦ-166/18 (Степногорск) - 32 жалобы", - сообщил Тургамбеков.

В завершение встречи Тюлеубаев рекомендовал пересмотреть организацию работы с жалобами граждан и осужденных на неправомерные действия сотрудников, ориентировать работу не только на выявление правонарушений среди личного состава, но и на установление причин, их порождающих.

Напомним, ранее в Интернете были размещены видеозаписи с истязанием заключенных со стороны сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) в Алматинской области. По факту было назначено служебное расследование, по результатам которого к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них семь уволены. Освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя. Кроме этого, пять сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию.

Президент РК поручил генпрокурору провести тщательное расследование по факту пыток в колонии в Алматинской области.

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Дархан Канатбеков отметил, что "случай в Заречном - единичный" . "В 2018 году у нас за пытки уголовные дела возбуждали, но ни один случай до суда не дошел. Поэтому это единичный случай. Да, действительно, это вопиющий факт", - сказал он, отметив, что по таким фактам принимаются жесткие меры.

По словам заместителя директора Представительства международной тюремной реформы в Центральной Азии Жанны Назаровой, за последние 3 года было зафиксировано 53 факта пыток. Большинство из них приходится на органы внутренних дел.

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