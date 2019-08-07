Глава КУИС прокомментировал случай применения пыток к заключенным в колонии в Алматинской области

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Дархан Канатбеков прокомментировал случай применения пыток к заключенным в колонии ЛА-155/8 села Заречное Алматинской области, передает Kazakhstan Today.



"Случай в Заречном - единичный. В 2018 году у нас за пытки уголовные дела возбуждали, но ни один случай до суда не дошел. Поэтому это единичный случай. Да, действительно, это вопиющий факт", - сообщил в ходе пресс-конференции Канатбеков, отметив, что по таким фактам принимаются жесткие меры.



"У нас 82 учреждения, за всеми уследить не всегда получается", - отметил глава КУИС.



Кроме того, Дархан Канатбеков проинформировал, что с начала года порядка 1500 сотрудников КУИС привлечены к ответственности за различные правонарушения. На сегодняшний день по отрицательным мотивам уволены 7 сотрудников.



В ходе мероприятия заместитель директора Представительства международной тюремной реформы в Центральной Азии Жанна Назарова сообщила, что за последние 3 года было зафиксировано 53 факта пыток. Большинство из них приходится на органы внутренних дел.



Напомним, в Интернете были размещены видеозаписи с истязанием заключенных со стороны сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) в Алматинской области. По факту было назначено служебное расследование, по результатам которого к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них семь уволены. Освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя. Кроме этого, пять сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию.



Президент поручил генпрокурору провести тщательное расследование по факту пыток в колонии в Алматинской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства