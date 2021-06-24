Казахстан и Кыргызстан усилят меры по борьбе с теневой экономикой

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - 17-18 июня 2021 года в Алматы состоялись двусторонние встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с председателями Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рабочие встречи состоялись по инициативе казахстанской стороны в целях обсуждения исполнение 9-го казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, исполнение Плана действий двухстороннего сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования от 8 сентября 2020 года, а также обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

В ходе встреч обсуждены вопросы относительно возврата контейнеров в КНР, ход исполнения плана действий по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования и другие вопросы.

По итогам переговоров стороны договорились усилить меры, направленные на борьбу с теневой экономикой двух стран, также подписать Порядок по продлению пилотного проекта по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики на территорию Республики Казахстан, в Российскую Федерацию и в обратном направлении", - отметили в КГД.

В завершение встреч председатели служб обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подписали Протокола рабочих встреч.





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