Система Orphus

Около 20 млрд тенге потерял Казахстан по НДС из-за лжетранзита товаров из Кыргызстана

19.06.2021 8992
Около 20 млрд тенге потерял Казахстан по НДС из-за лжетранзита товаров из Кыргызстана
Kolesa.ru
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - Предполагаемые потери Казахстана по НДС на импорт составили 21 млрд тенге из-за лжетранзита товаров из Кыргызстана. Об этом сообщили в Комитете по государственным доходам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По Кыргызской Республике доля лжетранзита в 2019 году составила 21%, в 2020 году - 13%. По этой причине, предполагаемые потери Казахстана по НДС на импорт составили 21 млрд тенге. Также сокрытие импорта товаров приводит к потерям по другим видам налогов, которые возникают от последующей реализации на территории Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе КГД МФ РК.

 
В ведомстве рассказали, что доля выявляемых нарушений с начала года составляет 94% от общего количества проверенных автотранспортных средств. Это свидетельствует о продолжающихся нарушениях со стороны кыргызских экспортеров. При этом отмечается, что проверено лишь 0,9% от всех автотранспортных средств.
 

Благодаря принятым мерам, в текущем году среднемесячная доля лжетранзита сократилась до 1,8%. Ввоз товаров в адрес фиктивных получателей также сокращен в 2020 году в 9 раз. В текущем году установлено всего 28 фактов. В результате усиления администрирования обеспечивается ежегодный темп роста поступлений НДС на импорт, на текущую дату показатель достиг 142%, или больше на 110 млрд тенге", - продолжили в пресс-службе. 

 
Налоговики поделились, что в ходе проведения проверок выявляются факты ввоза товаров, произведённых в КНР и Турецкой Республике под видом кыргызского самопошива, а также нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (подделка брендов).
 

В целях сокращения теневого товарооборота в сентябре 2020 года фискальными органами РК и КР подписан План действий двустороннего сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования. В рамках реализации плана с 10 сентября 2020 года запущен пилотный проект по применению навигационных пломб с использованием системы управления рисками", -проинформировали в ведомстве. 

 
В комитете добавили, что в соответствии с достигнутыми договоренностями по пилоту, по транзитным перемещениям контрольные мероприятия проводятся только в рамках системы управления рисками. 
 

Это соответствует протоколу Казахстанско-кыргызского межправительственного совета в поселке Кордае от 2 апреля 2021 года, подписанного главами правительств РК и КР", - резюмировали в КГД.


Напомним, транспортные прокуроры отменили право налоговиков досматривать грузы на границе.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая