Около 20 млрд тенге потерял Казахстан по НДС из-за лжетранзита товаров из Кыргызстана

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - Предполагаемые потери Казахстана по НДС на импорт составили 21 млрд тенге из-за лжетранзита товаров из Кыргызстана. Об этом сообщили в Комитете по государственным доходам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По Кыргызской Республике доля лжетранзита в 2019 году составила 21%, в 2020 году - 13%. По этой причине, предполагаемые потери Казахстана по НДС на импорт составили 21 млрд тенге. Также сокрытие импорта товаров приводит к потерям по другим видам налогов, которые возникают от последующей реализации на территории Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе КГД МФ РК.

В ведомстве рассказали, что доля выявляемых нарушений с начала года составляет 94% от общего количества проверенных автотранспортных средств. Это свидетельствует о продолжающихся нарушениях со стороны кыргызских экспортеров. При этом отмечается, что проверено лишь 0,9% от всех автотранспортных средств.

Благодаря принятым мерам, в текущем году среднемесячная доля лжетранзита сократилась до 1,8%. Ввоз товаров в адрес фиктивных получателей также сокращен в 2020 году в 9 раз. В текущем году установлено всего 28 фактов. В результате усиления администрирования обеспечивается ежегодный темп роста поступлений НДС на импорт, на текущую дату показатель достиг 142%, или больше на 110 млрд тенге", - продолжили в пресс-службе.

Налоговики поделились, что в ходе проведения проверок выявляются факты ввоза товаров, произведённых в КНР и Турецкой Республике под видом кыргызского самопошива, а также нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (подделка брендов).

В целях сокращения теневого товарооборота в сентябре 2020 года фискальными органами РК и КР подписан План действий двустороннего сотрудничества в сфере налогового и таможенного администрирования. В рамках реализации плана с 10 сентября 2020 года запущен пилотный проект по применению навигационных пломб с использованием системы управления рисками", -проинформировали в ведомстве.

В комитете добавили, что в соответствии с достигнутыми договоренностями по пилоту, по транзитным перемещениям контрольные мероприятия проводятся только в рамках системы управления рисками.

Это соответствует протоколу Казахстанско-кыргызского межправительственного совета в поселке Кордае от 2 апреля 2021 года, подписанного главами правительств РК и КР", - резюмировали в КГД.





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