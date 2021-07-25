Токаев и Путин провели телефонную беседу

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Лидеры двух стран в дружественном ключе обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы, сообщает kremlin.ru.

Также президенты условились о продолжении контактов.

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