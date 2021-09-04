Казахстан намерен усилить экономическое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Токаев

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен усилить свое экономическое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Я разделяю мнение, что Азиатско-Тихоокеанский регион уже стал мировым центром экономической активности. Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить свое присутствие в данном регионе. И такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнерами в Азии", - сказал Токаев, выступая сегодня по видеосвязи, на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Президент также отметил, что власти Казахстана приняли решение о строительстве новой железнодорожной ветки, чтобы расширить транзит грузов из Китая.

Казахстанский транзит доказал свою экономическую привлекательность и надежность. Поэтому мы продолжим совершенствование инфраструктуры. В частности, начинаем строительство новой железнодорожной ветки Достык - Мойынты для расширения транзита из Китая. Общий объем инвестиций составит более 2 млрд долларов", - указал глава государства.





В своём выступлении президент также заявил, что в течение пяти лет власти Казахстана намерены вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции - до почти 7 млрд долларов.





Из них 70% составит переработанная продукция", - сказал Токаев.





В числе приоритетных вопросов глава Казахстана также отметил строительство АЭС в республике. По его словам, этот вопрос необходимо рассмотреть предметно.





В своем послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в стране атомной энергетики. При этом важно в должной мере учесть насущные потребности государства, естественно, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - заявил Токаев.





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