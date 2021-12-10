Система Orphus

На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений

09.12.2021, 08:17 32833
На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится 21-22 декабря 2021 года в городе Нур-Султане, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса", - проинформировали в МИД РК. 

 
Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. 
 
С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.
 
Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется. 
 

Комментарии

новости по теме

10 декабря 1991 года было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

10.12.2021, 10:08 2755
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный исторической дате – 10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этот же день, ровно 30 лет назад, также было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба партии.
 

С обретением независимости были четко обозначены государственные границы страны. Создана уникальная модель мира и согласия в обществе - Ассамблея народа Казахстана. Казахстан отказался от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала", - говорится в видеоролике.

 
Отмечается, что уровень бедности был сокращен в 10 раз - с 46,7% до 4,6%. Привлечено 400 миллиардов долларов прямых инвестиций. Это 75% от всего притока в страны Центральной Азии.
 

Введено в эксплуатацию 170 миллионов квадратных метров жилья. Построено и реконструировано 30 тысяч километров дорог. Открыто 1400 новых объектов здравоохранения, более 1800 новых школ и 900 детских садов", - отметили в пресс-службе партии, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Независимости.

 
В пресс-службе напомнили, что ранее на расширенном заседании Политического совета Nur Otan Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов "Семь столпов государственности", которые станут ключевым ориентиром для молодых казахстанцев. 
 
Среди них "Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина", "Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности", "Земля – бесценное наследие предков, достояние народа", "Семья и традиции – основополагающие опоры общества", "Национальная культура – духовная опора народа", "Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию" и "Прагматизм – залог конкурентоспособности".
 

Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии

08.12.2021, 17:12 52003
Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии
Фото: Акорда
БЕРЛИН. 8 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к вам и возглавляемой вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

 
Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.
 

Подтверждаю готовность тесно работать с вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время", – написал глава государства. 

 
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу - благополучия и процветания.

Социал-демократ Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая находилась в этой должности 16 лет, с 22 ноября 2005 года по 26 октября 2021 года. 
 

 

Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана

08.12.2021, 15:04 56809
Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщает Акорда.

 

Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов, Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.
 
В свою очередь, Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.
 

За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана", - подчеркнул Жапаров.

 
Он проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного содержательного наполнения планирующегося визита главы государства в Кыргызстан в предстоящем году.
 
В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов