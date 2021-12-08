Международная встреча по Сирии пройдет 21-22 декабря в Нур-Султане

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МОСКВА. 8 ДЕКАБРЯ - Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились, они продлились чуть более двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет, сообщает РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная беседа, при этом никаких прорывов в Кремле от нее не ожидают.

Как ранее сообщило агентство ТАСС , на встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.

По данным агентства Bloomberg , Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.

Разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.