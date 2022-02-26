Заседание Евразийского межправсовета стартовало в Нур-Султане

Фото: кадр из видео
В заседании примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.
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Я думаю, что Запад не верит в Украину, в ее потенциал военный и политический, что скорее всего он ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", - сказал эксперт.
Вот ему заранее предлагают убежище, в том числе с прицелом на то, что в дальнейшем будет уже осуществлять свою деятельность оттуда, из Лондона. Это напоминает ряд правительств в изгнании после Второй мировой, во время Второй мировой войны. Они носили чисто декоративный характер, но при этом формально являлись правительствами", - пояснил эксперт.
Мы остаемся наедине в защите нашего государства... Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", - подчеркнул Токаев.
По итогам 2021 года внешняя торговля Союза выросла более чем на 34 %, а внутренняя еще более значительно - на 67 %. Это хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза. Совокупный рост ВВП составил 4,4 %. Это ощутимо выше прогнозных показателей. Отрадно, что мы движемся в верном направлении - расширяем взаимную торговлю и повышаем конкурентоспособность отраслей экономик", - сказал глава государства.
Очень важно, чтобы правительства наших стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем. Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов", - подытожил свое выступление Токаев.
Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе вакцин против COVID-19, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства", - цитирует кыргызского премьера zakon.kz.
Россия и Казахстан договорились о признании сертификатов против КВИ на двусторонней основе. Мы считаем, что этот опыт можно было бы расширить для использования во всех пяти странах для эффективного формирования системы целевого содействия восстановлению экономик в постковидный период и дальнейшего экономического развития государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул Жапаров.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины", - сообщает Акорда.
В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.
Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, и развития евразийского экономического пространства", - сказал Пашинян.
В ходе встречи собеседники рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России", - сообщает Акорда.
Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - сказал российский премьер.
В текущей ситуации это особенно важно", - цитирует Мишустина РИА "Новости".
По прошлому году взаимодействие в АПК выросло на 32%. Вместе с тем имеется большой потенциал в этой сфере. Предлагаем продолжить работу по увеличению взаимной торговли, увеличению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров. Приглашаем российский агропромышленный бизнес к тесному сотрудничеству", - сказал Смаилов.
Хочу с удовлетворением отметить, что наше торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно. В 2021 году товарооборот увеличился на треть по сравнению с 2020 годом и превысил $25 млрд. Это рекордный показатель взаимной торговли за всю нашу историю", - сказал глава правительства России.
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