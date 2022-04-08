МИД РК: Казахстан не присоединится к санкциям против России
07.04.2022, 21:42 4701
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РИА Новости.
В конце февраля глава МИД РК рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины.
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Асхат Оралов встретился с акимами сельских округов Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации послания главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В селе Шорнак Сауранского района исполнительный секретарь партии AMANAT провел встречу с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек жолы, Жана Икан и др.
В прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской области выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов - кандидаты от партии AMANAT. Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах", - отметил Асхат Оралов.
В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Б.Майлина и К.Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на ремонт вышеуказанных улиц уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт в текущем году.
Далее Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценностей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab в Туркестане, которая была построена в рамках предвыборной программы партии.
Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, а также представителей киноиндустрии, в том числе через проведение айтысов, конкурсов, фестивалей и реализацию других проектов.
Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять библиотечный фонд, открывать различные кружки, развивая таланты на селе", - поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.
В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT.
На активе было отмечено, что на сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% - представители партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и здравоохранения. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.
Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать дальнейший план по их решению.
В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области на сегодняшний день в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.
Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
07.04.2022, 08:24 8331
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает пресс-служба Акорды.
Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.
В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.
Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
06.04.2022, 16:21 12236
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года, несомненно, придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.
Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В Москве откроется постоянное представительство Казахстана при ОДКБ
06.04.2022, 13:37 13296
Фото: paodkb.org
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Правительство Казахстана опубликовало проект указа президента Касым-Жомарта Токаева "Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации договора о коллективной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цель проекта - приведение статуса полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы", - говорится в документе.
Указ будет введен в действие после его подписания.
Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
04.04.2022, 21:45 20601
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.
Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Отмечается, что беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.
Возобновлен безвизовый режим между Казахстаном и Южной Кореей
31.03.2022, 13:09 34406
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана - владельцы национальных паспортов вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней", - уточнили в МИД РК.
По данным ведомства, в случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.
Вместе с тем в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА", согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет", - отметили в МИДе.
Кроме того, путешествующим в Республику Корея гражданам РК рекомендуется заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Оман изменил визовый режим для казахстанцев.
Токаев обратился к парламентариям стран СНГ
29.03.2022, 10:58 41846
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, которое сегодня прошло в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текст обращения главы государства зачитал председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, сообщает пресс-служба сената парламента РК.
Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской ассамблеи. Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве содружества.
«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», - говорится в обращении.
Президент отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.
«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - заключил Токаев.
Лавров высказался об интересе США к биолабораториям Казахстана
24.03.2022, 09:10 58251
МОСКВА. 24 МАРТА - Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, бывшими советскими лабораториями, чтобы их модернизировать, чтобы создавать новые какие-то объекты, он очень интересен и требует прояснения", - сказал глава МИД.
Он добавил, что сейчас Россия и Казахстан находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о сотрудничестве в сфере биологии, сообщает портал mk-ru.
Лавров выразил надежду, что российским и казахским специалистам удастся прояснить факты, касающиеся интереса США к этим лабораториям.
Напомним, глава россйиского МИД заявил, что деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения.
Ранее глава МИД РК Мухтар Тлеуберди заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики.
Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.
Вашингтон всячески боится огласки ведущихся им на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия, и расследование должно пролить свет на истинные замыслы и последствия работ, шедших в биолабораториях на Украине при участии США, заявил 15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Экс-конгрессмен США заявил, что биолаборатории США надо немедленно закрыть по всему миру.
Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео.