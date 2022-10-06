В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины

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АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Российский посол Алексей Бородавкин обсудил в Министерстве иностранных дел Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал Бородавкин.
Напомним, посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским.
На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.
Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест.
Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
Сегодня в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.