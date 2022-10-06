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В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины

05.10.2022, 15:11 3961
В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины
Фото: fin-journal.info
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Российский посол Алексей Бородавкин обсудил в Министерстве иностранных дел Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
 

Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал Бородавкин.

 
Напомним, посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским.
 
На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.

Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
 
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
 
На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест.
 
Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 
Сегодня в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.
 

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В МИД РК прокомментировали заявление Марии Захаровой

05.10.2022, 12:11 5841
В МИД РК прокомментировали заявление Марии Захаровой
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Тональность заявления официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой диссонирует с характером взаимоотношений двух стран, считают в казахстанском МИДе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявления диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - озвучил позицию МИД РК его официальный представитель Айбек Смадияров.

 
Также он отметил, что в казахстанском МИДе не могут понять, о какой уголовной ответственности говорит МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.

Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.

Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - сказала Мария Захарова.


Позже в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла Украины в РК. Также стало известно, что сегодня, 5 октября, посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.
 

От Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане - МИД РК

05.10.2022, 10:54 6981
От Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане - МИД РК
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Смадиярова, до украинской стороны было доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.
 

Украинская сторона с пониманием приняла это. Была достигнута договоренность о его отзыве. Сейчас от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла", - рассказал представитель казахстанского МИД в мажилисе.


Смадияров также отметил, что посол Украины Врублевский  "имеет нежелательный статус в стране".

Какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру сейчас рассматривают, и в ближайшее время она будет назначена", - добавил он.


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Кроме того, представитель МИД добавил, что сегодня посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.

Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.

22 августа Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.

Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.  

На следующий день в МИД Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 

Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера

05.10.2022, 09:39 7826
Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера
Фото: iz.ru
ТАРАЗ. 5 ОКТЯБРЯ - Военные силы государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учения на казахстанском полигоне "Матыбулак" проходят с 3 по 7 октября. К практическим действиям привлекли новое подразделение в составе коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составили российские специалисты научно-исследовательских подразделений и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны России, сообщает газета "Известия".
 
Начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения Игорь Богомолов заявил, что специалисты с поставленной задачей справились.
 
Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа.
 
3 октября в Казахстане стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане.
 

МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана

05.10.2022, 08:36 8261
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Москва рассчитывает, что Астана примет меры для окончательной высылки украинского посла Петра Врублевского из Казахстана, сообщает газета "Известия".
 

Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - приводит слова дипломата Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

 
Захарова напомнила, что российская сторона потребовала высылки "дипломата" после его публичных призывов убивать как можно больше русских. В ответ было обещано, Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.
 

К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - указала представитель российского МИДа.

 
Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
 
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
 
На следующий день в МИД Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 

Что обсуждали на совещании глав спецслужб стран СНГ

30.09.2022, 16:31 17336
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Главы органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ провели очередную ежегодную встречу в Москве. В повестке встречи - широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности в условиях непростой геополитической обстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем приветственном слове к участникам совещания глав спецслужб стран СНГ президент России Владимир Путин отметил, что такие встречи проходят ежегодно, но эта особенно важна из-за новых вызовов, возникающих из-за сложной геополитической ситуации, сообщает Sputnik.kz.
 

По традиции в повестке вашей представительной встречи широкий круг вопросов национальной и региональной безопасности. От их эффективного решения прямо зависит надежная защита стран Содружества от внешних и внутренних угроз, обеспечение общественной стабильности и порядка", - отметил Владимир Путин.

 
По его словам, в то время, когда уходит в прошлое гегемония коллективного Запада и формируется новый, более справедливый многополярный мир, взаимодействие органов безопасности и специальных служб стран Содружества особенно востребовано в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.
 

Важно активизировать обмен информацией и профессиональным опытом, проводить совместные операции, искать новые формы нашего проверенного временем многостороннего партнерства", - добавил российский лидер.

 
В ходе совещания был обсужден целый ряд вопросов, но одним из главных стало усиление обмена информацией не только между спецслужбами стран СНГ, но и таких организаций, как ОДКБ и ШОС, в том числе и по афганской тематике. Было подчеркнуто, что для этого уже существуют эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия.
 

Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. В рамках двух последних организаций у нас уже имеется эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику", - заявил глава Совбеза РФ Патрушев.

 
Дрогой озвученной на совещании проблемой стала угроза расползания оружия с Украины, оборот которого практически не контролируется, а вооружение, поставленное в том числе западными странами, все чаще оказывается на черном рынке.
 
По словам главы Совбеза России Николая Патрушева, противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы также требует объединения усилий спецслужб стран СНГ.
 

Усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим черным рынком вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ. Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.

 

Внеочередной съезд партии AMANAT состоится 6 октября

27.09.2022, 12:18 25476
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Внеочередной XXIV съезд партии AMANAT состоится 6 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXIV съезда на 6 октября в городе Астане, сообщает пресс-служба партии.
 
В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования Путину

27.09.2022, 08:03 26911
Токаев направил телеграмму соболезнования Путину
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, сообщила пресс-служба Акорды.
 

С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе № 88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
По данным РИА Новости, число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, в том числе 11 детей и шесть взрослых.
 
Напомним, утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник состоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
 
В Удмуртии объявили четырехдневный траур.
 

В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР

26.09.2022, 11:04 30361
В МИД РК прокомментировали проведение референдумов в ЛНР и ДНР
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав всемирной универсальной организации. 

В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - заключил Смадияров.

 

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