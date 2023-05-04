Страны СНГ будут совместно противостоять коррупции
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Страны СНГ намерены ратифицировать соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.
Соответствующий проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 мая 2023 года.
В пояснительной записке к документу указывается, что вступление в силу соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.
Основными задачами сотрудничества являются:
- выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
- совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
- объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
- обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
- укрепление международного авторитета Сторон в сфере противодействия коррупции;
- взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Сотрудничество включает следующие основные направления и формы:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
- создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
- разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
- обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
- научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
- проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура РК и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.
На днях вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.