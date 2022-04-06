В РК создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая с докладом, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил ряд организационных и законодательных мер для демонополизации телекоммуникационной отрасли, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Рассмотрен вопрос по занимаемой доле фиксированной и мобильной связи в стране. В частности, было отмечено, что АО "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% на рынке фиксированной связи и свыше 60% на рынке мобильной связи.

Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО "Казахтелеком" занять существенную долю на иных смежных рынках. АО "Казахтелеком" принадлежит 100% доли рынка цифровой маркировки товаров, 78% доли на рынке операторов фискальных данных, 55% - доля на рынке центров обработки данных, 33% - доля на рынке услуг платного телевидения, 75%- всех радиочастот.

Необходимо отметить, что при консолидации компаний "Кселл" и "Теле2" ставилась цель достичь положительного эффекта за счет оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за 3 года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена.

В качестве решения Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Премьер-министр поручил МЦРИАП совместно с ФНБ "Самрук-Казына" внести в недельный срок предложение по данному вопросу.

Также сегодня у небольших операторов возникают сложности при получении доступа к кабельной канализации и прокладке своих линий связи, так как основная часть кабельной канализации находится на балансе и эксплуатируется АО "Казахтелеком". Таким образом, АО "Казахтелеком" может ограничивать развитие средних и мелких провайдеров, которые готовы предоставлять услуги доступа к интернету населению в качестве "последней мили".

Для решения проблемы МЦРИАП РК предлагает законодательно предусмотреть ряд поправок, включая подачу электронной заявки и определение четкого перечня оснований для отказа в предоставлении услуги. Кроме того, в случае жалоб в необоснованном отказе уполномочить РГП "ГРС" на проведение технического аудита, по результатам которого уполномоченный орган будет вправе вносить предписания в случае выявления нарушений. Вместе с тем предлагается усилить административную ответственность оператора за необоснованный отказ в предоставлении услуги по кабельной канализации.

Также отдельные крупные операторы связи не стимулируют развитие средних и малых провайдеров интернета, предоставляя им невыгодные условия сотрудничества. Существуют факты, когда из-за невыгодных условий дилерского договора АО "Казахтелеком" препятствует стимулированию развития средних и мелких провайдеров интернета, что негативно отражается на развитии телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к телекоммуникационным услугам. Это в свою очередь препятствует успешной реализации поручений президента по развитию телекоммуникационного рынка и обеспечению населения доступом к интернету.

Законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" в селах для малых операторов связи и создание условий малым операторам для прокладки сетей по электрическим столбам позволит решить данную проблему.

Касательно предоставления радиочастотного спектра, который законодательно определен национальным ресурсом и является исчерпывающим, было предложено провести аукционный механизм, что позволит обеспечить прозрачность распределения частот, а также изъятие неэффективно используемых радиочастот.

К примеру, в Нур-Султане на сегодняшний день не имеется свободных частот, а большая часть выданных радиочастот находятся у группы АО "Казахтелеком", что в свою очередь делает невозможным появление новых игроков на рынке.

В рамках предложений по совершенствованию механизма контроля качества связи будет усилен мониторинг и увеличатся суммы штрафов за предоставление некачественных услуг со 100 до 1000 МРП.

Помимо прочего, на заседании комиссии Генеральной прокуратуре и Агентству финансового мониторинга предложено изучить вопрос возможного причиненного ущерба государству в результате сделки по продаже 24% АО "Кселл".

Также был рассмотрен вопрос осуществления деятельности по сбору, обработке и передаче сведений о фискальных данных клиентов в налоговый орган. Чтобы стать оператором фискальных данных, необходимо иметь лицензию оператора международной и междугородней связи. Такие лицензии, например, есть у "Казахтелекома" и "Транстелекома". Таким образом, мелким операторам приходится платить за лицензию вышеупомянутым компаниям, что не позволяет развиваться рынку в конкурентных условиях.

На заседании комиссии предложено сделать данные лицензионные условия не обязательными, что позволит создать конкурентный рынок операторских услуг.

Также было предложено провести анализ обоснованности тарифов АО "Транстелеком" касательно инженерной инфраструктуры для центров обработки данных, а также продолжить работу по исключению эксклюзивного права АО "Транстелеком", определенного в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Азербайджаном, по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в связи с затягиванием реализации достигнутых договоренностей.

Смаилов поручил МЦРИАП провести переговоры с азербайджанской стороной по замене казахстанского оператора в рамках вышеуказанного совместного проекта.

Кроме того, на заседании комиссии было предложено провести анализ продажи долей АО "Транстелеком" частным лицам, а также возможного причинения ущерба государству при отчуждении.

Ранее с предложением демонополизировать "Казахтелеком" выступил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков.

Кроме того, председатель Агентства по защите конкуренции Серик Жумангарин заявил, что целесообразно рассмотреть владение компании "Казахтелеком" двумя операторами связи.