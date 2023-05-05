04.05.2023, 19:03 7961
Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Рахмоном
Фото: Акорда
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с государственным визитом 3 мая.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит Эмомали Рахмона историческим.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран".
Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.
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04.05.2023, 18:21 8576
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима.
В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК.
Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмена требования о приглашении.
Кроме этого, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.
Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем, министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq", - сообщила официальный представитель министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.
Ранее в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
04.05.2023, 12:18 11846
Токаев и Рахмон подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Фото: Акорда
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона историческим, сообщает Акорда.
Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.
Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Мы вчера обменялись мнениями в неофициальной, очень доверительной обстановке в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами. Самое главное - есть возможности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов. Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов. Незыблемым фундаментом наших крепких и долгосрочных отношений служат тесные культурно-гуманитарные связи. В прошлом году в Душанбе с большим успехом проведены Дни казахстанского кино. В этом году запланировано проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Нам надо тщательно подготовиться к этому событию", - подчеркнул глава государства.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и оказанное гостеприимство
Таджикистан и Казахстан - стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями", - отметил президент Таджикистана.
Дополнено 04.05.2023, 13.47
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран", информирует пресс-служба президента РК.
Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.
Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", - сообщил глава государства.
Дополнено 04.05.2023, 14.05
Также, по данным Акорды, в рамках государственного визита президента Таджикистана в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан;
- Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;
- Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);
- Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;
- Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;
- Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.
03.05.2023, 14:54 18081
Страны СНГ будут совместно противостоять коррупции
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Страны СНГ намерены ратифицировать соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.
Соответствующий проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 мая 2023 года.
В пояснительной записке к документу указывается, что вступление в силу соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.
Основными задачами сотрудничества являются:
- выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
- совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
- объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
- обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
- укрепление международного авторитета Сторон в сфере противодействия коррупции;
- взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Сотрудничество включает следующие основные направления и формы:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
- создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
- разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
- обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
- научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
- проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура РК и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.
На днях вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.
03.05.2023, 12:06 19166
Кошанов обсудил с послом России пути укрепления межпарламентского взаимодействия двух стран
Стороны выразили удовлетворение уровнем и содержательным наполнением российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей
Фото: Parlam.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина, сообщает пресс-служба мажилиса.
Российский дипломат вручил поздравительное послание председателя государственной думы Вячеслава Володина, адресованное Ерлану Кошанову по случаю его повторного избрания на пост председателя мажилиса.
Стороны обсудили пути укрепления межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентского союза и других многосторонних форумов.
Участники выразили удовлетворение уровнем и содержательным наполнением российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей.
Ерлан Кошанов сообщил о планах по формированию нового состава группы межпарламентского сотрудничества с Россией в мажилисе.
"Уверен, что казахстанско-российское взаимодействие будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, добрососедства и дружбы между нашими странами и братскими народами, - сказал спикер мажилиса.
02.05.2023, 18:19 23461
Токаев передал приглашению Макрону посетить Казахстан
Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики
Фото: Акорда
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра - делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской межправительственной комиссии Оливье Бешта, сообщает Акорда.
Приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.
Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция - наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", - заявил Токаев.
В время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.
В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.
Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство", - сказал министр-делегат.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
28.04.2023, 21:04 37181
Глава МИД РК принял посла Китая
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества
Фото: МИД РК
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принял посла Китайской Народной Республики Чжан Сяо, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Выразили готовность активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, а также приложить усилия для реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Стороны обсудили ход подготовки к первому саммиту "Центральная Азия - Китай", запланированному в мае в городе Сиане.
26 апреля заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.
28.04.2023, 10:03 40756
Министры обороны Казахстана и Китая провели переговоры в Индии
Фото: Минобороны РК
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Нью-Дели. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В индийском Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Руководитель Минобороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Китая.
Напомним, в столицу Индии Нью-Дели министр обороны Казахстана прибыл для участия в очередном совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В совещании также принимает участие Ли Шанфу.
27.04.2023, 08:45 47721
Премьер-министр Казахстана и президент Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Фото: primeminister.kz
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Тегеран. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи Алихан Смаилов передал приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.
В настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказал премьер-министр.
В частности, в текущем году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК. Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя Казахстана в Иране.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарном направлении.
Напомним, премьер-министр вчера прибыл с официальным визитом в Иран. Отметим, что с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.
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