Китай готов расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии

Китайская сторона выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии под каким-либо предлогом, создания хаоса и беспорядков, превращения Центральной Азии в поле геополитической игры

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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай готов постоянно расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии и содействовать выводу взаимных отношений на новую ступень, сообщил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин во время рассмотрения в ГА ООН вопроса о зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.





Говоря о предстоящем саммите "Китай - Центральная Азия", который пройдет в китайском городе Сиане с 18 по 19 мая, Дай Бин отметил, что это важный шаг, предпринятый Китаем и центральноазиатскими странами для того, чтобы сосредоточиться на совместном будущем и создать более тесное китайско-центральноазиатское сообщество единой судьбы, сообщает агентство " Синьхуа"





Саммит откроет новую главу в отношениях между Китаем и Центральной Азией, принесет новые возможности и придаст новый импульс развитию центральноазиатских стран и укреплению регионального сотрудничества. Китай готов сотрудничать со странами Центральной Азии, чтобы твердо защищать цели и принципы Устава ООН, практиковать подлинный мультилатерализм, содействовать концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, исследовать путь безопасности и развития в общих интересах всех стран, совместно строить зону мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии и вносить вклад в продвижение мира и стабильности, процветания и развития в регионе", - отметил Дай Бин.





Он подчеркнул, что Китай придерживается принципа добрососедства и дружбы, твердо поддерживает суверенитет, независимость, безопасность и территориальную целостность стран Центральной Азии, приветствует укрепление политического взаимодоверия между странами региона и совместное противодействие вызовам в области региональной безопасности и развития путем диалога и сотрудничества.





Он также отметил, что китайская сторона выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии под каким-либо предлогом, создания хаоса и беспорядков, превращения Центральной Азии в поле геополитической игры.





Китай будет сотрудничать со странами региона для усиления борьбы против "трех сил зла" /терроризм, экстремизм и сепаратизм/, готов поддерживать страны Центральной Азии в укреплении пограничного контроля и сотрудничества в области правопорядка, предотвращении и борьбе с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью в рамках Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/, а также в укреплении контактов и взаимодействия по афганскому вопросу для совместного обеспечения регионального мира и спокойствия", - подчеркнул китайский дипломат.





Он добавил, что Китай будет и дальше повышать уровень сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере экономики, торговли, финансирования и инвестирования, создавать современную региональную сеть связи, расширять контакты между людьми, налаживать транспортировку товаров, расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, новых источников энергии, электронной коммерции и цифровой экономики, активизировать гуманитарные и межрегиональные обмены, чтобы придать сильный импульс региональному сотрудничеству.



