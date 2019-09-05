Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 27 августа 2019 года №631 "О некоторых вопросах государственной собственности" ТОО "Международное агентство "Казинформ" реорганизовано с присоединением к нему "Казконтента", передает Kazakhstan Today.

Текст постановления правительства опубликован на сайте Информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Правительство постановило передать в уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью "Международное информационное агентство "Казинформ" республиканское имущество согласно приложению. В перечне передаваемого имущества указывается цикл программ: "Алданба"; "Третья модернизация Казахстана", "Нурлы жол", "100 конкретных шагов"; Цикл программ о семейных ценностях и традициях народа Казахстана и другие.

Далее правительство постановило после исполнения первого пункта реорганизовать ТОО "МИА "Казинформ" путем преобразования в акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ".

Далее АО "Международное информационное агентство "Казинформ" будет реорганизовано путем присоединения к нему акционерного общества "Казконтент".

Основными предметами деятельности АО определены: осуществление информационно-публицистической работы в рамках сопровождения госполитики РК, в том числе по сети интернет, путем оперативного распространения информации, касающейся политической, экономической и культурной жизни страны. Формирование положительного международного имиджа Республики Казахстан в мировом сообществе.

Оказание консультаций в рамках определения оптимальных методов принятия решений в области инновационных технологий. Организация и проведение интернет-конференций, брифингов, пресс-мероприятий и других мероприятий экспертного сопровождения в средствах массовой информации.

Оказание услуг по предоставлению (продаже) рекламного места в сети интернет. Алгоритмизация порталов и веб-проектов с использованием систем управления базами данных. Информационное управление, содержание и поддержка государственных электронных информационных порталов в сети интернет. Оказание услуг по размещению и переработке данных с учетом использования инновационных средств обработки информации в сети интернет.

Этим же постановлением принято решение ликвидировать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

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