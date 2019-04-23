В Казахстане планируют ликвидировать СЦК и присоединить "Казконтент" к "Казинформу"

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития РК вынесло на обсуждение проект постановления "О некоторых вопросах государственной собственности", в котором говорится о ликвидации Службы центральных коммуникаций (СЦК) и реорганизации АО "Казконтент" и ТОО "Международное информационное агентство "Казинформ", передает Kazakhstan Today.

Документ размещен на портале " Открытые НПА ". Прокомментировать его можно до 6 мая.

Реорганизовать путем преобразования товарищество с ограниченной ответственностью "Международное информационное агентство "Казинформ" в акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ". Реорганизовать акционерное общество "Казконтент" путем присоединения к нему акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ". Переименовать акционерное общество "Казконтент" в акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ", - говорится в проекте постановления.

Согласно документу, республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан будет ликвидировано.

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