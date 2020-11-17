Аида Балаева озвучила новые подходы взаимодействия государства с гражданским обществом

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева выступила на открытии регионального Гражданского форума города Алматы , где рассказала о новых подходах взаимодействия государства с гражданским обществом, передает Kazakhstan Today.

Любое государство требует надежного партнерства в решении социально значимых проблем. В этом плане большое доверие к НПО, знающим изнутри проблемы различных сфер общества. Поэтому активность НПО всегда имеет для нас большое значение", сказала министр.

Как проинформировали в пресс-службе Мининформа, в настоящее время пересматривается вопрос проектного взаимодействия государственных органов с НПО. Качественный показатель реализованных совместных проектов будет превалировать над количественным. Для этого инициирован вопрос о разработке и утверждении социально ориентированной стратегии государства на 10 лет, краеугольным камнем которой станет человек и его потребности.

Также министр информации и общественного развития особо отметила важность происходящих процессов.

В настоящее время идет работа по профессионализации НПО. В частности, реализуется проект "Академия НПО", на базе которого будут подготовлены лидеры гражданского сектора, и развиваться профессиональные навыки общественных объединений. Это первый систематизированный курс необходимых правовых и управленческих знаний для руководителей НПО Казахстана", - сказала Балаева.

Для дальнейшего развития гражданского сектора в стране министерством также ведется работа по созданию института сертифицированных экспертов и изменения формата планирования бюджета грантовых проектов НПО.

В пленарной части Гражданского форума приняли участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" Зауреш Умирбаева, представители НПО.

Региональные гражданские форумы "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития Birgemiz" проводятся в преддверии республиканского IX Гражданского форума Казахстана, который состоится 23-27 ноября 2020 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства