Аким Акмолинской области поздравил женщин и трудовые коллективы

Кокшетау. 6 марта. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области поздравил в Кокшетау женщин и трудовые коллективы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в канун празднования Международного женского дня, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил многодетных матерей и посетил ряд коллективов в областном центре, сообщает управление внутренней политики.

Череда поздравлений началась с чествования женщин региона, в рамках которого 10 многодетным матерям вручены подвески "Алтын алка" и "Куміс алка".

В своем обращении руководитель региона отметил, что охрана материнства и детства является важнейшим приоритетом новой социальной политики.

В области в рамках нового механизма государственной поддержки многодетных семей проводится соответствующая работа. С начала года адресная социальная помощь назначена 1842 семьям, в том числе 641 многодетной семье. Желаю вам побольше улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Сегодня в Акмолинской области звание многодетных матерей с гордостью носят более семи тысяч женщин. Среди счастливых обладательниц звания "Куміс алка" - директор Жыландинской общеобразовательной школы Карлыгаш Баисова, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей.

От имени всех многодетных матерей области хочу сказать вам спасибо за вашу постоянную поддержку заботу и внимание. Мы очень рады, что с этого года многодетным матерям оказывается поддержка в виде адресной социальной помощи. Отрадно, что начала действовать жилищная программа "Бакытты отбасы". Желаю, чтобы наша область только процветала", - сказала Карлыгаш Баисова.

Также Ермек Маржикпаев поздравил с праздником участницу Великой Отечественной войны Валентину Мазурову, трудовые коллективы ТОО "Гормолзавод", департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и посетил медико-социальное учреждение.

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