Акимы городов и областей, руководители госорганов продолжат исполнять обязанности

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сегодня принял присягу, подписал два указа о дальнейшем исполнении обязанностей акимов городов, областей и руководители госорганов, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции РК, при вступлении в должность вновь избранного президента полномочия акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей приостанавливаются. В этой связи для дальнейшего исполнения обязанностей главами регионов Токаев подписал указ.

Постановляю: акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - говорится в документе.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан", прекращаются полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.

Постановляю: руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в указе.

Оба указа вводятся в действие со дня подписания.

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