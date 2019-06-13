Акимы городов и областей, руководители госорганов продолжат исполнять обязанности

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции РК, при вступлении в должность вновь избранного президента полномочия акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей приостанавливаются. В этой связи для дальнейшего исполнения обязанностей главами регионов Токаев подписал указ.
Постановляю: акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - говорится в документе.
Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан", прекращаются полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.
Постановляю: руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в указе.
Оба указа вводятся в действие со дня подписания.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана, прошедших 9 июня, набрав более 70% голосов. Сегодня состоялась церемония инаугурации. Ранее Токаев сообщал, что правительство РК продолжит работу, но будут произведены точечные назначения.
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