Система Orphus

Токаев произведет точечные кадровые назначения в правительстве

10.06.2019, 18:32 10558
Токаев произведет точечные кадровые назначения в правительстве
Фото: Казинформ
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Правительство РК в нынешнем составе продолжит работу, но будут произведены точечные назначения. Об этом сегодня на брифинге сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.
 

Правительство не уходит в отставку. Точечные кадровые назначения будут", - сказал глава государства.

 
При этом он отметил, что в правительство будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь. 
 

Я обещал подготовить президентский кадровый список, в который войдут 300 человек. Мы будем обновлять этот список", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, по итогам прошедших накануне выборов президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая