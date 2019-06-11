Токаев произведет точечные кадровые назначения в правительстве

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Правительство не уходит в отставку. Точечные кадровые назначения будут", - сказал глава государства.
При этом он отметил, что в правительство будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь.
Я обещал подготовить президентский кадровый список, в который войдут 300 человек. Мы будем обновлять этот список", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, по итогам прошедших накануне выборов президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.
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