Токаев произведет точечные кадровые назначения в правительстве

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Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Правительство РК в нынешнем составе продолжит работу, но будут произведены точечные назначения. Об этом сегодня на брифинге сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Правительство не уходит в отставку. Точечные кадровые назначения будут", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что в правительство будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь.

Я обещал подготовить президентский кадровый список , в который войдут 300 человек. Мы будем обновлять этот список", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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