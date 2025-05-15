Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.





Председатель Национального собрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.





В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Симоняна в Казахстан имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов. Армения, отметил глава государства, является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа.





Он подчеркнул, что в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.





Ален Симонян подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога. Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.





В завершение собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.



