27.03.2025, 15:26 15911

Казахстан готов увеличить поставку товаров в Армению на $350 млн  Дополнено

Токаев принял главу МИД Армении Арарата Мирзояна
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщает Акорда.

В ходе приема президент Казахстана заявил о готовности отечественного бизнеса увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений.

Глава государства заявил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.

В свою очередь армянский дипломат выразил признательность за теплый прием.

Мы во многом разделяем ваше видение стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Арарат Мирзоян.


Он сообщил, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Дополнено 27.03.2025, 16.40

Также с Арарат Мирзоян встретился с главой МИД РК Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-армянских отношений. В частности, рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, а также график мероприятий на высшем и высоком уровнях на текущий год.

Отмечено важное значение участия бизнес-кругов двух стран в развитии деловых связей. На сегодня в Армении зарегистрировано более 100 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане более 430 армянских компаний.

Мирзоян подчеркнул, что "прошлый год стал важной вехой в истории двусторонних отношений между нашими государствами".

Наши государства едины в стремлении к укреплению суверенитета и независимости, а также в повышении транзитного потенциала и модернизации национальных экономик. Все это создает прочную основу для расширения партнерского взаимодействия. Ереван и Астана часто придерживаются совпадающих или схожих позиций по ключевым вопросам международной и региональной повестки", - добавил глава армянского МИД.


Стороны договорились содействовать дальнейшему укреплению инвестиционных связей. Общий объем казахстанских капиталовложений в армянскую экономику превышает 56 млн долларов США.

Отмечены перспективные возможности в расширении взаимодействия в цифровой сфере. Есть резервы для его наращивания на площадке Международного финансового центра "Астана". В центре уже зарегистрировано 10 компаний из Армении, работающих в сфере цифровых технологий, финансовых услуг и страхования.
 
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Теги:ЭкспортАрмениятовары

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28.03.2025, 15:07 3406

Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы

Главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества
Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы
Фото: Акорда
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Акорда.

В пресс-службе президента Казахстана рассказали, что в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.
 
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Теги:ТокаевМирзиёевАлматы
28.03.2025, 11:40 6531

Токаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии

Обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом
Токаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии
Фото: Акорда
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия - ЕС".
 
26.03.2025, 10:30 29396

Токаев проведет переговоры с президентом Словении

На следующей неделе состоится официальный визит президента Словении в Казахстан
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 31 марта - 1 апреля 2025 года состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено развитию деловых связей. В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум", - говорится в сообщении.


Отмечается, что Словения активно продвигает инициативы по защите экосистем и устойчивому развитию. Данный визит станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, в том числе в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив.
 
25.03.2025, 12:32 39851

Токаев поздравил президента Греции

Сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом
Токаев поздравил президента Греции
Фото: Акорда
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу - процветания и благополучия.
 
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Теги:ТокаевГрецияПоздравление
20.03.2025, 14:58 79541

В текущем году президент Израиля совершит визит в Казахстан

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Казахстан в 2025 году, об этом он сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора.

По информации Акорды, телефонный разговор глав двух государств состоялся по инициативе  израильской стороны. Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.

Главы государств также  обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом", - проинформировали в Акорде.

 
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Теги:ПрезидентВизитИзраиль
17.03.2025, 16:07 108601

Жертвы при пожаре в ночном клубе в Кочани: Токаев выразил соболезнования президенту Северной Македонии

Пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Северная Македония в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе.

Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в городе Кочани", - информирует Акорда.


Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, более 50 человек погибли при пожаре в дискоклубе "Пульс" в городе Кочани. По предварительной версии полиции, возгорание могло произойти из-за использования пиротехнических средств.

 
14.03.2025, 15:15 173621

В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента

В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента
Фото: Telegram/Aqorda
Бурабай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

Началось IV заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева. В зале присутствуют члены Курултая и другие делегаты. Сейчас выступают спикеры", - заявили в пресс-службе.


Фото: Telegram/Aqorda

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Дополнено 14.03.2025, 15.47

Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая", - сообщил глава государства в ходе своего выступления на заседании Национального курултая.


По его словам, за три года Казахстан сильно изменилась, встав на новые рельсы развития.

Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования. По итогам всенародного референдума были внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия парламента, усилена подотчетность правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный Суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Осуществлены важные реформы во многих других сферах", - сообщил президент.


Также, отметил лидер РК, через серьезную трансформацию прошли органы местной власти.

За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди. В пилотном режиме избраны 45 акимов районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую. Выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования. Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства", - добавил он.

 
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Теги:ТокаевРКкурултай
13.03.2025, 15:04 202346

Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии - Токаев

Токаев и еврокомиссар Йозеф Сикела обсудили вопросы региональной и глобальной повестки дня
Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу, информирует Акорда.

Приветствуя высокого представителя Европейского Союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС - важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия", - заявил глава государства.


В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.

Это моя первая значимая миссия в качестве комиссара по международному партнерству. Неслучайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона", - сказал еврокомиссар.


Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата "Центральная Азия - Европейский Союз".
 
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Теги:ТокаевЕСЦентральная Азия

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