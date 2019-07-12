Аскар Мамин посетит на этой неделе Таджикистан и Кыргызстан

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 11-12 июля посетит с официальным визитом Таджикистан и Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.

В Душанбе состоятся правительственные переговоры в узком и расширенном составах во главе с премьер-министрами Казахстана Аскаром Маминым и Таджикистана Кохиром Расулзодой. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействия в промышленной кооперации, укрепления культурно-гуманитарных связей", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Также отмечается, что в Бишкеке состоится VIII заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета. На повестке будут рассмотрены 18 вопросов текущего и перспективного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, нефтегазовой отрасли, охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, здравоохранения, водно-энергетической сферы, таможенного и пограничного взаимодействия.

В рамках официальных визитов планируется подписание ряда документов.

Напомним, в июне Душанбе посетил президент РК Касым-Жомарт Токаев . Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, а также провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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