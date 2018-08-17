Казахстан и Кыргызстан договорились изменить статус двух пунктов пропуска

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев приняли участие в VII заседании казахстанско-кыргызского межправительственного Совета, передает Kazakhstan Today.

В рамках работы межправсовета состоялась двусторонняя встреча Сагинтаева и Абылгазиева. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, дальнейшие планы расширения инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов в транзитно-транспортной, водно-энергетической, туристической и других сферах.

В ходе VII заседания подведены итоги реализации Протокола VI заседания Казахстанско-Кыргызского межправительственного cовета и рассмотрены дальнейшие этапы сотрудничества в области торговли, транспорта, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, а также туризма и цифровизации. Кроме того, рассмотрена Комплексная программа сотрудничества Казахстана и Кыргызстана на 2018-2020 годы.

Открывая заседание, Сагинтаев отметил, что взаимное уважение и дружеские отношения президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подняли на новый качественный уровень отношения между двумя странами и позволили укрепить дружбу и взаимопонимание между братскими народами.

В торгово-экономических отношениях двух государств наблюдается позитивная динамика. В 2017 году взаимная торговля увеличилась на 13,4%, а по итогам пяти месяцев текущего года рост составил 9,8%.

За годы индустриализации в РК появились новые производственные мощности, увеличен ассортимент выпускаемой продукции, который успешно поставляется на внешние рынки. У казахстанских производителей есть потенциальные возможности для экспорта продукции металлургии, продуктов питания, лекарственных средств, строительных материалов, а также продукции цифровизации.

"На сегодняшний день в Казахстане функционируют 824 совместных предприятия, осуществляющих деятельность в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство, услуги. Кроме того, в целях привлечения иностранных инвесторов в приоритетные сектора экономики национальной компанией Kazakh Invest совместно с компанией Deloitte подготовлены "50 нишевых проектов", в которых кыргызская сторона может принять свое участие. Очевидно, что планы по увеличению взаимного товарооборота до $1 млрд вполне реализуемы", - сообщил премьер-министр Казахстана.

На заседании были отмечены результаты работы по исполнению пунктов Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года. Реализация Дорожной карты является главным приоритетом торгово-экономического сотрудничества и приведет к расширению взаимной торговли между двумя странами, а созданный недавно казахстанско-кыргызский Деловой совет должен стать одним из действенных инструментов на пути решения поставленных задач. До конца текущего года планируется проведение I заседания Делового совета, а также торгово-экономической миссии казахстанских экспортеров в Кыргызстан.

Стороны обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере трансграничного водопользования. В рамках заседания также рассмотрены перспективы развития взаимодействия на казахстанско-кыргызской государственной границе. На ратификации находятся Договор о демаркации и Соглашение о режиме госграниц, подписанные 25 декабря 2017 года.

"По предложению кыргызской стороны мы готовы подписать Протокол об изменении статуса пунктов пропуска "Сартобе" ("Токмок") и "Аухатты" ("Кенбулун") с двустороннего на многосторонний. Это позволит увеличить их пропускную способность. Также мы понимаем, что реализация данного решения потребует дополнительной модернизации инфраструктуры данных пунктов пропуска и подъездных путей к ним. Обеспечение качественного функционирования границы является одной из приоритетных задач", - отметил премьер-министр РК.

Развитие региональных туристических маршрутов - еще одно направление со значительным потенциалом взаимодействия. Ярким примером взаимовыгодного сотрудничества являются туристические маршруты к пику Хан Тенгри, пролегающие по территориям двух стран.

В свою очередь, премьер-министр Кыргызстана в своем выступлении остановился на вопросах сотрудничества в торговой, транспортной, транзитной и туристической сферах. Отмечен потенциал взаимодействия в рамках цифровой трансформации экономик в свете единой цифровой повестки ЕАЭС. Также Абылгазиев затронул вопросы совершенствования налогового администрирования, идентификации и маркировки товаров.

По итогам заседания состоялась церемония подписания ряда документов. На уровне премьер-министров двух стран подписан протокол VII заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета. Также приняты Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РК и правительством КР о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года и Меморандум о сотрудничестве между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономики КР.

Следующее, VIII заседание Казахстанско-Кыргызского межправительственного совета состоится в 2019 году в Бишкеке, пишет портал primeminister.kz

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