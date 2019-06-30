Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Бауыржан Байбек назначен первым заместителем председателя партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев представил нового первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека", - написал в Twitter пресс-секретарь Первого Президента - Елбасы Айдос Укибай.

Напомним, ранее Байбек работал акимом Алматы. Новым главной города накануне был назначен Бакытжан Сагинтаев

Байбек родился в 1974 году в Алматы. Выпускник программы "Болашак". Имеет 3 высших образования: педагогическое, внешнеэкономическое и музыкальное.

После окончания обучения находился на дипломатической службе в Генеральном консульстве Республики Казахстан и посольстве Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

С 2002 года занимал различные должности в администрации президента Республики Казахстан. С 2006 года - шеф протокола президента РК. С 2009 года - заместитель руководителя администрации президента. С января 2013 года - первый заместитель председателя партии "Нур Отан". С августа 2015 года - аким города Алматы.

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