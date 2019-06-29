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Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Новым акимом Алматы назначен Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", - говорится в указе президента РК Касым-Жомарта Токаева от 28 июня. Документ опубликован на сайте Акорды.

В свою очередь, прежний аким Алматы Бауыржан Байбек освобожден от этой должности также в связи с переходом на другую работу.

Как сообщается на сайте Акорды, Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1988 по 1992 год работал в Казахском государственном университете, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии.

С 1992 по 1998 год занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбылской области.

С 1999 по 2002 год занимал должности заместителя председателя Агентства РК по поддержке малого бизнеса, заместителя председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 по 2004 год работал первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 по 2007 год - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2008 год работал руководителем канцелярии премьер-министра РК.

С 30 сентября 2008 года - аким Павлодарской области.

С 20 января 2012 года - министр экономического развития и торговли РК.

С 24 сентября 2012 года - первый заместитель НДП "Нур Отан".

16 января 2013 года указом главы государства назначен первым заместителем премьер-министра -министром регионального развития РК.

6 ноября 2013 года указом главы государства освобожден от должности первого заместителя премьер-министра - министра регионального развития РК, назначен первым заместителем премьер-министра РК.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал должность премьер-министра РК.

С 1 марта 2019 года - государственный секретарь Республики Казахстан.

24 марта 2019 года указом главы государства назначен руководителем администрации президента РК.

Женат, имеет двоих детей.

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