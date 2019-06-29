Руководителем администрации президента назначен Крымбек Кушербаев

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Указ о смене руководителя АП подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в документе.
Также указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Кушербаев родился в 1955 году. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности "инженер-строитель"; аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС по специальности "политолог". Доктор политических наук (межнациональные отношения)
В разные годы работал помощником заместителя премьер-министра РК, главой Калининской районной администрации Алматы, заместителем руководителя аппарата, заведующим отделом территориального развития Аппарата правительства РК.
В 1996 году был назначен пресс-секретарем президента РК.
1997 год - министр образования, культуры и здравоохранения РК.
1999 год - министр здравоохранения, образования и спорта РК.
1999 год - министр образования и науки РК.
2000 год - аким Западно-Казахстанской области.
2003 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ, по совместительству в Финляндии и Армении.
С 2006 года по декабрь 2011 года - аким Мангистауской области, с июля по сентябрь 2012 года советник президента Республики Казахстан.
С 2012 года - заместитель премьер-министра РК.
В январе 2013 года был назначен акимом Кызылординской области.
Бакытжан Сагинтаев в марте текущего года был освобожден от должности государственного секретаря и назначен руководителем администрации президента.
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