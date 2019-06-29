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Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Руководителем администрации президента назначен Крымбек Кушербаев, передает Kazakhstan Today.

Указ о смене руководителя АП подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в документе.

Также указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Кушербаев родился в 1955 году. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности "инженер-строитель"; аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС по специальности "политолог". Доктор политических наук (межнациональные отношения)

В разные годы работал помощником заместителя премьер-министра РК, главой Калининской районной администрации Алматы, заместителем руководителя аппарата, заведующим отделом территориального развития Аппарата правительства РК.

В 1996 году был назначен пресс-секретарем президента РК.

1997 год - министр образования, культуры и здравоохранения РК.

1999 год - министр здравоохранения, образования и спорта РК.

1999 год - министр образования и науки РК.

2000 год - аким Западно-Казахстанской области.

2003 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ, по совместительству в Финляндии и Армении.

С 2006 года по декабрь 2011 года - аким Мангистауской области, с июля по сентябрь 2012 года советник президента Республики Казахстан.

С 2012 года - заместитель премьер-министра РК.

В январе 2013 года был назначен акимом Кызылординской области.

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