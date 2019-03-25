Кадровые изменения в администрации президента РК - указы о новых назначениях подписал президент Токаев

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Сегодня, 24 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд важных назначений, сообщает Акорда, передает Kazakhstan Today.

В частности, президент подписал указы о назначении Марата Тажина, Бакытжана Сагинтаева, а также Мурата Нуртлеуова на новые должности.

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности государственного секретаря и назначен руководителем администрации президента.

Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности Государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в указе.

Марат Тажин освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента и назначен государственным секретарем.

Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.

Кроме того, указом главы государства Нуртлеуов Мурат Абугалиевич назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Финляндской Республике, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству

Также указом главы государства Исекешев Асет Орентаевич освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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