Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan

Фото: twitter/Nur Otan
Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое - люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам президента страны. Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено", - написал Байбек на своей странице в Facebook.
Он отметил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе: дважды, в общей сложности почти 6 лет, - первым заместителем председателя Nur Otan, порядка 3 лет - заместителем руководителя администрации президента, 4 года - акимом города Алматы.
Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг Главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания Независимого Казахстана и достойного будущего наших детей! Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу", - сообщил Байбек.
Напомним, на прошлой неделе на XXI Съезде Nur Otan председателем партии избран глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.