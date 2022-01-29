Фото: ТРК президента
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. Как глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность - обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом", - заявил Токаев после избрания главой партии.