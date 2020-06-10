Благодарственные письма от Назарбаева вручат волонтерам за участие в акции #Birgemiz - Байбек

По поручению Елбасы фондом Birgemiz проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тыс. тенге получили еще 110 тыс. наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тыс. семей или 1,6 млн казахстанцев", - написал Байбек в Instagram.
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Дорогие друзья, хочу сообщить, что поручению Елбасы фондом «Birgemiz» проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тысяч тенге получили еще 110 тысяч наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. ? Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тысяч семей или 1,6 млн. казахстанцев. ? Наше молодежное крыло «Jas Otan», мобилизовав более 5 тысяч волонтеров по всей стране, обеспечило доставку порядка 256 тысячам семей продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. 5 миллионов масок бесплатно переданы 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения. ? За счет средств фонда «Birgemiz» в Мактааральском районе продолжается строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык. В целом, с первых дней ЧС нуротановцами со всей страны направлено в Туркестанскую область свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одежда, стройматериалы и средства личной гигиены. ? Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от Лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от Лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева", - заключил Байбек.
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