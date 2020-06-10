Благодарственные письма от Назарбаева вручат волонтерам за участие в акции #Birgemiz - Байбек

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Благодарственные письма от Назарбаева вручат волонтерам, участвовавшим в акции #Birgemiz. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

По поручению Елбасы фондом Birgemiz проведена третья волна единовременных выплат. По 50 тыс. тенге получили еще 110 тыс. наиболее нуждающихся семей из малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Таким образом, на сегодня общественным фондом, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, прямой адресной поддержкой охвачено более 470 тыс. семей или 1,6 млн казахстанцев", - написал Байбек в Instagram .





Он отметил, что партийное молодежное крыло Jas Otan, мобилизовав более 5 тыс. волонтеров по всей стране, обеспечило доставку порядка 256 тыс. семьям продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. 5 млн масок бесплатно переданы 100 тыс. семьям из наиболее незащищенных слоев населения.

Кроме того, за счет средств фонда Birgemiz в Махтааральском районе продолжается строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык. В целом с первых дней ЧС нуротановцами со всей страны направлено в Туркестанскую область свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, одежда, стройматериалы и средства личной гигиены.

Выражаю искреннюю благодарность всем однопартийцам, жасотановцам, региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Отдельное спасибо всем меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы. Уже на этой неделе мы начнем вручать благодарственные письма от Лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева", - заключил Байбек.

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