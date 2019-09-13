Токаев встретился с cекретарем Комитета Компартии Китая провинции Чжэцзян

Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с cекретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюнем, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства, новый импульс которому придадут договоренности, достигнутые в ходе данного государственного визита, сообщила пресс-служба Акорды.

Стратегическое партнерство, которое, по сути, является вечным, подразумевает большой спектр областей взаимного сотрудничества. Мы продолжаем дело, начатое нашим Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым и китайскими руководителями. Мы будем сотрудничать в области экономики, политики, включая вопросы региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере", - сказал глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев назвал впечатляющими достижения Китая в цифровой экономике и отметил, что намеренно выбрал пунктом визита провинцию Чжэцзян для знакомства с передовым опытом.

Ханчжоу известен как колыбель китайской культуры. Сегодня этот город стал мировым центром высоких технологий, здесь работают крупнейшие компании. Именно в этом городе в свое время работал руководитель Китая Си Цзиньпин, который вынашивал и реализовывал здесь свои успешные идеи", - заметил президент Казахстана.

Чэ Цзюнь сообщил о готовности провинции к наращиванию экономических и культурных контактов с Казахстаном.

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