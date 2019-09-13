Основатель Alibaba Group Джек Ма заявил о готовности делиться опытом с казахстанцами

Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы с известным китайским бизнесменом состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой экономики, перспективам развития предпринимательства и электронной коммерции, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент РК поздравил Джека Ма с 70-летием Китайской Народной Республики и 20-летием основания компании Alibaba Group, отметив, что в стратегическом партнерстве наших стран важную роль приобретают контакты в сфере современных технологий.

Я высоко ценю ваше желание оказать поддержку Казахстану. У нас есть стратегическая договоренность о том, что сотрудничество между Китаем и Казахстаном в сфере цифровой экономике будет развиваться, и мы заинтересованы в вашем участии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, один из богатейших людей мира Джек Ма отметил, что несколько раз был в Казахстане и на него большое впечатление произвели культура и жители нашей страны. Он подтвердил готовность делиться своим опытом с казахстанцами.

Между тем председатель совета директоров компании Alibaba Group Чжан Юн рассказал главе государства об истории и деятельности глобального лидера интернет-торговли, о традициях компании, планах на будущее и новых трендах электронной коммерции.

Кроме того, по информации пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев посетил в Ханчжоу культурные достопримечательности, в частности, Китайский национальный музей чая.

Во время осмотра залов руководитель административного комитета по достопримечательностям озера Сиху города Ханчжоу Вэн Вэньцзе и директор музея У Сяоли рассказали президенту Казахстана о тонкостях чайных традиций и чайного этикета, а также об особенностях культуры чая в различных провинциях Китая. Главе государства продемонстрировали чайную церемонию.

Касым-Жомарт Токаев также посетил пагоду Лэйфен и осмотрел старинные рукописи, собранные в библиотеке на территории пагоды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства