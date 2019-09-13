В рамках визита в Китай президент Казахстана посетил компанию "Hikvision"

Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев в рамках своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Ханчжоу, расположенный в провинции Чжэцзян, передает Kazakhstan Today.

В Ханчжоу президент Казахстана посетил компанию "Hikvision", являющуюся ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов.

Председатель правления компании Чэнь Цзуннянь рассказал главе государства о деятельности "Hikvision", а также ознакомил с ходом реализации коммерческих проектов, осуществляемых в Центральной Азии.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены разработки компании в сфере робототехники, обработки больших данных, искусственного интеллекта и других современных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.













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