В рамках визита в Китай президент Казахстана посетил компанию "Hikvision"

В Ханчжоу президент Казахстана посетил компанию "Hikvision", являющуюся ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов.
Председатель правления компании Чэнь Цзуннянь рассказал главе государства о деятельности "Hikvision", а также ознакомил с ходом реализации коммерческих проектов, осуществляемых в Центральной Азии.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены разработки компании в сфере робототехники, обработки больших данных, искусственного интеллекта и других современных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, глава государства находится в Китае с государственным визитом, в рамках которого он уже принял участие в открытии Казахстанско-Китайского делового совета, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретился с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук.
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