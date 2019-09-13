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В рамках визита в Китай президент Казахстана посетил компанию "Hikvision"

12.09.2019, 16:29 4375
В рамках визита в Китай президент Казахстана посетил компанию "Hikvision"
Ханчжоу. 12 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев в рамках своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Ханчжоу, расположенный в провинции Чжэцзян, передает Kazakhstan Today.
 
В Ханчжоу президент Казахстана посетил компанию "Hikvision", являющуюся ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов.
 
Председатель правления компании Чэнь Цзуннянь рассказал главе государства о деятельности "Hikvision", а также ознакомил с ходом реализации коммерческих проектов, осуществляемых в Центральной Азии.
 
Касым-Жомарту Токаеву были представлены разработки компании в сфере робототехники, обработки больших данных, искусственного интеллекта и других современных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.



 

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