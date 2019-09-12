Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении перед профессорами и экспертами Академии, казахстанскими студентами глава государства отметил, что общественные науки в значительной степени определяют пути развития любого государства.

"Китайская академия общественных наук является структурой государственной важности для КНР. Центры и институты Академии вносят серьезный вклад в мировые научные исследования. Отрадно, что в КАОН есть эксперты, изучающие Казахстан и знающие казахский язык. Надеюсь, что идеи и предложения экспертов будут способствовать укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в истории Казахстана и Китая есть много общего. По его словам, два народа сближают дух развития и стремление к прогрессу.

40 лет назад руководство и народ Китая приступили к проведению мудрых и широкомасштабных преобразований. Благодаря этим реформам китайское государство занимает передовые позиции в мире. В течение 30 лет Казахстан также прошел непростой, но впечатляющий путь - от глубокого системного кризиса к устойчивому росту", - заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что он начал свою дипломатическую карьеру именно в Пекине, где был свидетелем осуществления эффективной политики реформ и открытости Дэн Сяопина, поздравил всех присутствующих с 70-летним юбилеем КНР. Глава государства считает, что эта знаменательная дата является важным рубежом для достижения одной из главных целей руководства Китая – построения среднезажиточного китайского общества "сяокан".

Вместе с тем он подчеркнул, что, благодаря ускоренной модернизации, за короткий исторический период Казахстан вошел в число 50 развитых стран мира и не останавливается на достигнутом, реализуя стратегию национального развития до 2050 года.

Наша цель – войти в клуб 30 самых развитых государств. Нам предстоит большая работа в деле приумножения наших достижений и перехода на качественно новый уровень государственного развития", - сказал президент Казахстана.

В качестве важнейших задач Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дальнейшее укрепление Независимости страны, ее экономического потенциала, развитие человеческого капитала, последовательное повышение благосостояния народа. По словам главы государства, предстоит полноценная реализация программы модернизации государства, разработанной Нурсултаном Назарбаевым.





Президент подтвердил, что ключевые принципы внешней политики нашей страны будут сохранены. На международной арене Республика Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения и развивать взаимовыгодное сотрудничество как с нашими соседями, так и другими партнерами, готовыми поддержать Казахстан.

Прежде всего, это касается друзей, и Китай является одним из самых близких нам государств, одним из первых, признавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. КНР также одной из первых среди ядерных держав предоставила соответствующие гарантии Казахстану без каких-либо предварительных условий. Поступательному расширению казахстанско-китайского диалога способствовала и наша общая позиция по вопросу борьбы с "силами трех зол" - религиозным экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подробно остановился на истории становления казахстанско-китайских отношений, обозначил приоритетные направления торгово-экономической, транспортно-логистической кооперации и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного взаимодействия.

Большой блок лекции был посвящен анализу современных международных отношений. Президент считает, что сегодня опасность представляют эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов.

Напряжение в отношениях государств, слом прежних механизмов безопасности и контроля над вооружениями, рост конфликтов - все это новая геополитическая реальность. К сожалению, мы видим целый ряд критических обстоятельств, которые обостряют и без того сложный международный диалог", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В частности, к числу таких обстоятельств глава государства отнес переход геополитической конкуренции в экономическую плоскость, в результате чего может усилиться дисбаланс в глобальной экономике, вырасти неравенство между государствами.

Кроме того, президент отметил опасность сохранения очагов конфликтов во многих уголках мира. Он заявил, что преобладание силовых подходов в отстаивании своих интересов повышает риски военных столкновений.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, не сходят с глобальной повестки дня проблемы международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В выступлении был дан подробный обзор инициатив и практических действий Казахстана по решению этих вопросов.

Наша страна разработала уникальный политический документ - Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Казахстан также внес посильный вклад в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) путем предоставления площадки для переговоров в 2013 году. Мы по-прежнему готовы содействовать поиску компромисса. Как страна, отказавшаяся от четвёртого в мире арсенала ядерного оружия, мы готовы делиться своим опытом в процессе денуклеаризации КНДР", - подчеркнул глава государства.

Президент высказал мнение, что возникшая глобальная конфронтация не менее, а, может быть, даже более жесткая по сравнению с периодом биполярного соперничества. Касым-Жомарт Токаев полагает, что если раньше это была вражда двух политических систем и идеологических блоков, то теперь противостояние нарастает по линии национально-стратегических интересов основных государств.

Глава государства отметил необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для решения существующих проблем. Президент подчеркнул особую роль ООН в этом процессе и ее безальтернативность в качестве универсальной организации.

Казахстан поддерживает ООН и будет содействовать ее деятельности. Мы считаем, что реформа ООН должна повысить ее эффективность и авторитет. Наша страна, будучи избранной в непостоянные члены Совета безопасности ООН, активно призвала к "перезагрузке" отношений в сфере безопасности. Убежден, что Китай способен конструктивно повлиять на усиление значимости ООН. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай играет важную роль в этой Организации", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение лекции глава государства обозначил позицию нашей страны, согласно которой Казахстан и Китай, как соседи и стратегические партнеры, должны вместе двигаться к прогрессу и процветанию. Президент выразил уверенность в том, что поиску новых выгодных направлений стратегического партнерства Казахстана и КНР будет содействовать дальнейшее укрепление кооперации между "мозговыми центрами" двух стран, расширение практики совместных конференций и прикладных исследований. В качестве показательного примера продуктивного взаимодействия Касым-Жомарт Токаев привел сотрудничество известного казахстанского историка-востоковеда Клары Хафизовой с Китайской академией общественных наук.

После завершения лекции глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае, и сделал с ними памятную фотографию, сообщила пресс-служба Акорды.

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