В Пекине открылось заседание Казахстанско-Китайского делового совета

Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял участие в открытии 6-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета , который проходит в Пекине, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой исторически сложились добрососедские отношения, основанные на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Акорды.

Китай стал одним из самых крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана . Об этом свидетельствует динамичный рост товарооборота между нашими странами, который за 2018 год вырос на 11,4% и составил 12 млрд долларов. Всего за годы Независимости Китай инвестировал в Казахстан около 20 млрд долларов. Мы рассматриваем сегодняшнее 6-ое заседание Делового совета как возможность еще шире раскрыть огромный потенциал делового и инвестиционного партнерства двух стран ", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане прилагаются значительные усилия для создания благоприятного инвестиционного климата.

В рейтинге Всемирного банка "Doing Business" Казахстан вошел в первую тридцатку, заняв 28-ю позицию среди 190 стран мира. За годы Независимости в казахстанскую экономику привлечено более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Наша страна является лидером по этому показателю в центральноазиатском регионе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал китайских бизнесменов более активно использовать для финансовых операций биржу МФЦА, отметив, что она представляет собой уникальный для региона институт, где уже зарегистрировано более 250 компаний.

Особое внимание глава государства уделил возможностям Казахстана в формировании и развитии транспортного коридора между Азией и Европой.

Через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком. Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-три раза больше времени", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Одним из ключевых приоритетов Казахстана в выступлении было названо развитие новой экономики, основанной на инновациях и новых технологиях. Касым-Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана стратегический интерес представляют высокотехнологичные производства, а также элементы Индустрии 4.0. Двустороннее сотрудничество в данной сфере, по мнению президента, приобретает особое значение в связи с тем, что за последние годы Китай стал признанным мировым лидером в развитии и внедрении новейших технологий.

"Мы заинтересованы в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями. В нашей столице открыт Международный технопарк IТ-стартапов "Аstana Hub". Здесь активно ведутся разработки в таких направлениях, как Big Dаta, Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры. Для участников этого технопарка предусмотрены упрощенный визовый, трудовой и налоговый режимы", - отметил глава государства.

В качестве одного из перспективных направлений двустороннего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выделил сельское хозяйство. Он отметил огромные масштабы китайского рынка и открывающиеся возможности данного экспортного направления для нашей страны.

Как известно, Казахстан входит в десятку мировых экспортеров высококачественной пшеницы. В прошлом году экспорт пшеницы в Китай достиг 550 тысяч тонн. Мы могли бы увеличить эти объемы в 3,5 раза - до 2 млн тонн. Увеличиваются экспортные поставки казахстанской соли на международные рынки. Мы готовы поставлять пищевую соль в Китай до 100 тысяч тонн в год. Кроме того, мы готовы поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо птицы, говядину, баранину, свинину, а также муку, зерновые, бобовые, масличные культуры. Мы намерены наращивать производство и экспорт в Китай экологически чистых продуктов питания", - рассказал президент.

Затронул он и вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане этой отрасли уделяется особое внимание, и пригласил китайских инвесторов к партнерству.

В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что у Казахстана и КНР имеется прочный фундамент для дальнейшего взаимовыгодного расширения торгово-экономических, инвестиционных связей, важную роль в развитии которых играет ККДС.

В ходе пленарной части заседания также выступили председатель совета директоров корпорации "CITIC Group", сопредседатель ККДС с китайской стороны Чан Чжэньмин, председатель правления АО "Самрук-Казына", сопредседатель ККДС с казахстанской стороны Ахметжан Есимов, а также управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

По итогам мероприятия представители казахстанской стороны подписали с китайскими бизнесменами ряд коммерческих соглашений.





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