Токаев отметил важность развития казахстанско-китайского сотрудничества

Бишкек. 14 июня. Kazakhstan Today - Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил председателя Китайской Народной Республики за теплые поздравления по случаю его избрания и вступления в должность президента Республики Казахстан.

Я получил от вас очень теплое по своему содержанию письменное поздравление. Итоги выборов я воспринимаю как высокое доверие ко мне со стороны народа Казахстана и поддержку курса нашего Первого Президента, вашего личного друга Нурсултана Назарбаева", – сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил важность развития казахстанско-китайского сотрудничества и подчеркнул, что отношения с КНР являются одним из приоритетных направлений нашей внешней политики.

"Это сотрудничество носит стратегический характер, оно очень важно для обеспечения спокойствия и безопасности на обширной территории евразийского континента", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства поздравил китайского лидера с успешным проведением II Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и предстоящим 70-летним юбилеем КНР.

В свою очередь, Си Цзиньпин вновь поздравил президента Казахстана с победой на выборах и пригласил посетить Китай с официальным визитом в текущем году.

Мы надеемся на углубление сотрудничества в сфере переработки казахстанской сельхозпродукции, цифровизации, IT-индустрии и "зеленых" технологий. Также мы рассчитываем на более широкое использование транзитного потенциала Казахстана путем сопряжения программы "Один пояс, один путь" и Государственной программы индустриально-инновационного развития", – сказал председатель КНР.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, в частности, расширение молодежных обменов и проведение совместных мероприятий.





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