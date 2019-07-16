Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане

Чжан Сяо провел письменное интервью с ведущими СМИ о нынешнем торговом конфликте между КНР и США

- Господин посол, недавно состоявшаяся встреча лидеров КНР и США в ходе саммита G20 в Осаке оказалась в фокусе внимания всего мира. Расскажите, пожалуйста, предысторию данной встречи, а также ключевые моменты самой встречи.

- С 28 по 29 июня сего года в Осаке (Япония) состоялся 14-й саммит лидеров G20. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в седьмой раз подряд принял участие в этом саммите, недвусмысленно демонстрируя, что Китай придает большое значение сотрудничеству в рамках G20 и глобальному экономическому управлению.

В настоящее время унилатерализм и протекционизм сильно ударили по международному экономическому порядку, а риски и неопределенность, с которыми сталкивается мировая экономика, заметно возросли. Китай, будучи второй по величине экономикой в мире, долгое время вносит важный вклад в содействие развитию мировой экономики, оптимизацию глобального управления и реагирование на внешние угрозы, а также играет конструктивную роль в качестве ответственной глобальной державы.

На полях саммита председатель Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств обменялись своими взглядами по фундаментальным вопросам, касающимся развития китайско-американских отношений и нынешнего двустороннего торгового конфликта, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Благодаря данной встрече задан тон развитию двусторонних отношений для следующего этапа, лидеры согласились продвигать китайско-американские отношения, ориентированные на координацию, сотрудничество и стабильность.

- Прокомментируйте, какими результатами завершилась эта встреча?

- Наиболее важным консенсусом, достигнутым главами двух государств на прошедшей встрече, стало то, что обе стороны согласились направить китайско-американские отношения на координацию, сотрудничество и стабильность. Стороны объявили о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе равенства и взаимного уважения, о том, что американская сторона больше не будет взимать новые пошлины на ввозимые китайские товары. Торгово-экономические команды двух стран будут обсуждать конкретные вопросы. Эти важные договоренности посылают положительные и позитивные сигналы международному сообществу и мировым рынкам.

40-летний опыт дипломатических отношений между КНР и США говорит нам о том, что мир приводит к обоюдной выгоде, а противостояние - к проигрышу обеих сторон, сотрудничество лучше, чем конфликт, а диалог - чем конфронтация. Интересы двух стран тесно переплетены, а охват сотрудничества как никогда широк. Китай и США должны избегать ловушек, так называемой конфронтации, и добиваться взаимного содействия и общего развития. Суть торгово-экономического сотрудничества между двумя странами заключается во взаимовыгоде и обоюдном выигрыше, любые разногласия сторон, в конечном счете, должны быть разрешены путем равноправного диалога и консультаций.





- Как Вы смотрите на перспективы возобновления торгово-экономических консультаций между Китаем и США?

- В последнее время обострение торгово-экономических конфликтов, вызванных американской стороной, рассматривалось как один из самых серьезных рисков в мировой экономике. Пекин и Вашингтон провели 11 раундов торговых переговоров, были и успехи, и неудачи. Позиция китайской стороны вполне ясна: если Вашингтон готов вести равноправные переговоры, то дверь Пекина открыта в любое время, но если он прибегнет к максимальному давлению, то Китаю ничего не останется, кроме как сопротивляться до конца.

Как показали предыдущие многократные китайско-американские торгово-экономические консультации, двум странам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы преодолеть разногласия и достичь торгового соглашения. Какими бы ни были перспективы переговоров, то, что обе стороны наконец вернулись в русло диалога и консультаций, еще раз продемонстрировало, что повышение тарифов и торговая война - это путь в никуда.

Несмотря на то, что в отношениях между Китаем и США еще присутствуют различные противоречия и разногласия, у нас есть основания полагать, что если стороны, исходя из консенсусов, достигнутых главами государств, ухватятся за верное направление, расширят взаимовыгодное сотрудничество, то они урегулируют разногласия на основе взаимного уважения и найдут решение других существующих и будущих проблем межгосударственных отношений на благо народов двух стран и интересов всего мира.

- Председатель Си Цзиньпин заявил на саммите G20, что "в настоящее время экономика Китая стабильна, темпы роста ВВП в течение многих лет остаются в разумном коридоре: 6% и выше. Китай будет и далее предпринимать еще несколько важных мер, направленных на формирование новой ситуации внешней открытости и на качественное развитие". Какие возможности при этом откроются перед Казахстаном?

- На саммите G20 Председатель Си Цзиньпин объявил, что Китай будет дальше открывать доступ к своему рынку: сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, сфера услуг получат открытость в еще большей степени. Увеличится импорт, снизится уровень тарифов и будут устранены нетарифные торговые барьеры, значительно сократятся институциональные издержки на импорт, будет проведена вторая Китайская международная выставка импорта. Кроме того, будет уделено больше внимания улучшению бизнес-среды, с 1 января следующего года вступит в силу новое законодательство по защите иностранных инвесторов.

Китай является крупным рынком для деловых кругов всех стран, реализация вышеперечисленного обеспечила бы больше возможностей и дивидендов международному сообществу, в том числе и Казахстану. Здесь я хочу подчеркнуть, что китайско-американские торгово-экономические трения никак не повлияют на китайско-казахстанские отношения и взаимовыгодное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Будет продолжена хорошая динамика стабильного и успешного развития. Я уверен, что никто не в силах воспрепятствовать стремлениям Китая и Казахстана первыми приступить к созданию сообщества единой судьбы человечества.

Под мудрым руководством Китай и Казахстан в полной мере реализуют договоренности лидеров стран, активизируют сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и укрепят стыковку стратегий, качественно осуществляя проекты производственных мощностей, придавая особое значение таким сферам, как финансы, сельское хозяйство, ВИЭ и т.д. Я убежден, что результаты этого сотрудничества станут доступны нашим народам.

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