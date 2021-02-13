Даленов назначен заместителем председателя правления ЕАБР

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), передает Kazakhstan Today.

Также он вошел в состав правления ЕАБР, сообщили в пресс-центре ЕАБР.

До назначения на должность в ЕАБР Даленов возглавлял Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Занимал посты первого вице-министра национальной экономики и вице-министра финансов Республики Казахстан. Работал в должностях в Налоговом комитете, заведении финансов и заведении государственных доходов Республики Казахстан.

В обновленный в феврале 2021 года состав правления ЕАБР также входят заместители председателя правления Сергей Васильев, Леонид Грачков, Денис Ильин, Данияр Имангалиев, Амангельды Исенов, Елена Кубанова, Ярослав Мандрон, Берик Мухамбетжанов, Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая интеграцию и развитие стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года и Россией Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

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